أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المقررات التي انبثقت عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت أمس للبتّ في ملفات اقتصادية واجتماعية تؤرّق البلاد.

وواكبت مستجدات العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لطرد الجماعات الإرهابية من العاصمة طرابلس.

وتناقلت، إعلان المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، عن انتهاء مهمة كتيبة المدفعية الفرنسية الموجودة على الحدود العراقية السورية، التي كانت تدعم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري أمس، الذي خصص لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، بهدف التباحث بشأن المرحلة الانتقالية للبلاد.

وأوردت صحف لبنان، إعلان وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الأردن ومصر بين 5 و7 أبريل الجاري، يلتقي خلالها قادة هذه الدول.