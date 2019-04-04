أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
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أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اللقاء الأخوي الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في المنامة أمس، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

وأشارت الصحف إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي أمس على ضرورة تضافر كل الجهود لتمكين الحكومة من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني .

وتحدثت صحف الخميس، عن استشهاد فلسطيني وجرح آخر أمس، برصاص الاحتلال الاسرائيلي بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن لاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة .

ولفتت الانتباه إلى اجتماع المجلس الدستوري الجزائري أمس، لاثبات حالة خلو منصب الرئيس تمهيداً لتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد مؤقتا وتنظيم انتخابات رئاسية .

وأخبرت عن تحذير وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس، من امكانية وقوع هجمات إرهابية في المملكة المغربية ،مشيرة إلى أن الجماعات الارهابية تواصل التخطيط لتنفيذ تلك الهجمات.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الامين العام لحلف شمال الأطلسي في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي أمس، أن الحلف لا يريد سباق تسلح جديد أو حرب باردة لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

 

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أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس



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أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس



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