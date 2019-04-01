أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، مضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- لزعماء الأمة العربية خلال اجتماع دورة قمتهم الثلاثين في تونس أمس، وأكد فيها حرص المملكة العربية السعودية على القضية الفلسطينية وتبوئها موقع الصدارة في اهتماماتها وسعيها الحثيث ليحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة كاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ورصدت الصحف دعوات أقطاب السياسة اللبنانية المعنيين، إلى ضرورة إقرار الموازنة العامة لعام 2019، من دون عجز بما ينسجم مع الإصلاحات المطلوبة في مقررات مؤتمر "سيدر" المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني .

وأولت صحف الإثنين اهتماما بالمقرّرات والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي للقمة العربية في تونس أمس، التي سميت ب "قمة الجولان".

وأشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وطالت عددا من المواطنين الفلسطينيين .

وتناقلت نبأ تعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاء حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، على وقع استمرار التظاهرات السلمية المطالبة باستقالة رئيس البلاد .

كما تطرقت صحف لبنان إلى مستجدات ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، عقب انهيار استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب .