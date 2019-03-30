أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، تلاها إطلاق ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية.

وأشارت إلى ترقب الساحة السياسية اللبنانية، عودة النشاط إلى العمل الحكومي مطلع الأسبوع المقبل، تحضيرًا للبدء باقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية المرتبطة، بمؤتمر "سيدر" المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني.

وتحدثت صحف السبت، عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حال التأهب على الحدود مع قطاع غزة، تزامنًا مع دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في بيان أمس، إلى المشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة.

وأخبرت عن تأكيد عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد عسكر زعيل، منع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، رئيس المراقبين الدوليين، لإعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، من حضور الاجتماع مع الفريق الحكومي، الذي كان مقررًا انعقاده، أمس.

ولفتت الانتباه، إلى تشديد وزراء الخارجية العرب أمس، خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية، التي تستضيفها تونس، على سيادة سوريا على الجولان، ورفضهم قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة اسرائيل على الهضبة المحتلة.

و أوردت صحف لبنان، نبأ رفض النواب البريطانيين للمرة الثالثة في جلسة طارئة في مجلس العموم أمس، اتفاق بريكست الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.