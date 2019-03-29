أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالجولة التي قام بها وفد رفيع من البنك الدولي، على كبار المسؤولين في لبنان، وعرضه تمويل مشاريع تنموية وإصلاح قطاع الكهرباء ، الذي يعاني منه لبنان منذ سنوات.

وأخبرت صحف الجمعة، عن تأكيد القمة الأردنية المغربية، التي جمعت العاهل الأردني عبدالله الثاني، ونظيره المغربي، الملك محمد السادس، في الرباط ، ضرورة وجود دور عربي لحل الأزمة السورية يضمن عودة النازحين.

وتحدثت عن مقتل العشرات من الحوثيين، في كمين مُحكم بمحافظة الضالع، بينهم عدد من القياديين.

ونقلت عن المجلس الدستوري الجزائري، نفيه البت في أهلية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لمواصلة حكم البلاد.

فلسطينيًا.. عرضت صحف لبنان، الجهود المصرية الحثيثة لضبط التهدئة بين قطاع غزّة وإسرائيل، استباقًا لمسيرة ذكرى يوم الأرض، المقررة غدً.