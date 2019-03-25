أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى بيروت والمواقف التي أطلقها بخصوص التطورات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية في ظل المستجدات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واحتمال انعكاسها على لبنان.

وأشارت إلى تأكيد الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي أن عودة سوريا إلى الجامعة غير مدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجامعة العربية المقرر عقدها في تونس نهاية مارس الجاري.

وأخبرت صحف الإثنين عن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية التي عقدت أمس في القاهرة والتي ناقش خلالها الزعماء الثلاثة وفقا لبيان الرئاسة المصرية سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين بلدانهم سعيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة وايجاد حلول لأزماتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولفتت الانتباه إلى إعلان مصدر عسكري عراقي أمس أن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعدما حاصرتهم القوات العراقية قرب قضاء سنجار في شمال غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.

وتحدثت عن إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه ينفذ عمليات تستهدف مواقع للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء.

وأوردت صحف لبنان نبأ إندلاع اشتباكات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى ضمن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء التي تتواصل للأسبوع 19 على التوالي.