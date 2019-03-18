اهتمامات الصحف اللبنانية الصادره الاثنين

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حال الترقّب السائدة على الساحة السياسية اللبنانية، لعودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى البلاد، لإعادة تفعيل العمل الحكومي وفق المسار الذي رسمه البيان الوزاري.

وأشارت إلى إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس، عن فرار ما يربو على 60 ألف شخص معظمهم من المدنيين، من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي، شرق سوريا، منذ بداية الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

وتناقلت صحف الاثنين، تأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحرب فرضها الحوثيون على الشعب اليمني خدمة لمصلحة إيران في المنطقة، التي تستخدمهم كأدوات لزعزعة أمن واستقرار الأشقاء في دول الجوار.

وواكبت المحادثات، التي بدأها رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، لتشكيل حكومة جديدة، على وقع التظاهرات السلمية المستمرة، رفضًا لقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية، والبقاء في الحكم.

وأوردت نبأ مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، في عملية طعن وإطلاق نار، وقعت بالقرب من مستوطنة أرئيل، شمال سلفيت.

كما تطرّقت صحف لبنان، إلى إعلان رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، عن أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيريش، سيحاكم في نيوزيلندا، ولن يتم تسليمه لأستراليا.