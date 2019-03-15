اهتمامات الصحف اللبنانية الصادره الجمعه

أبزرت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عُقِدَ في جنيف، عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادتها الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

واهتمت الصحف بتحذير رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" (بروكسل 3)، الذي انعقد في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، من ازدياد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، داعيًا المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان، ومؤكدا أنّ الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم.

وأخبرت عن آخر التطوّرات السورية، حيث حصل مؤتمر الجهات المانحة في بروكسل على تعهدات بنحو 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، في وقت عملت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على كسر آخر دفاعات مقاتلي تنظيم "داعش" المتحصنين في أنفاق يشنون منها هجمات انتحارية في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

ونقلت صحف لبنان إعلان رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي أمس، عن أنّه سيشكل حكومة مؤقتة تضم خبراء وغيرهم للعمل على تحقيق التغيير السياسي، داعيا المعارضة للإنضمام إلى الحوار، في وقت تواصلت التظاهرات الاحتجاجية.