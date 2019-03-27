أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، والتي جدّدت خلالها المملكة رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وسلطت الصحف الضوء على القمة الروسية اللبنانية التي جمعت الرئيس اللبناني ميشال عون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الروسية موسكو، في ظل تأكيد الرئيس عون أن العالم العربي عاش (بالأمس) يوما أسود بسبب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان السوري المحتلة.

فلسطينيا ركزت صحف الأربعاء على تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق التهدئة التي جرى التوصل إليها في قطاع غزة بوساطة مصرية، ما أسفر عن تبادل لإطلاق الصواريخ من الطرفين ووصول بعضها إلى منطقة تل أبيب.

وعادت الصحف من الجزائر بنبأ نزول المئات من الطلبة إلى الشوارع في الجزائر مطالبين بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه، في ظل دعوة الجيش الجزائري إلى عزله بالتزامن مع تحضير المجلس الدستور الجزائري للإعلان عن شغور سدة الرئاسة.

ونقلت صحف لبنان حالة الإدانة والاستنكار العربية والعالمية الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل.