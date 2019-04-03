أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأريعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتشديد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر العزيزية بمحافظة الخبر على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية،وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة،وعلى رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان.

وأشارت الصحف إلى ترقب الساحة السياسية لنتائج الجلسة الأخيرة التي ستعقدها اليوم اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء على أن يتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي.

ولفتت الانتباه إلى إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد علي عدوان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بإطلاق النار المتعمد من مسافة صفر باتجاه السيارة التي كان يستقلها قرب منزله.

وتحدثت عن إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة في 28 أبريل الجاري.

وأخبرت صحف الأربعاء عن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال الكلمة التي ألقاها أمس في الأزهر بالقاهرة من تنامي كراهية المسلمين بعد أقل من شهر على مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا.

وتطرقت صحف لبنان إلى إنفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر أمس في أكاديمية موجايسكي العسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح مختلفة.