أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التحضيرات الجارية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة‏ اللبنانية لسنة 2019 م، في مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.

ورصدت أعمال العنف التي تخللت التظاهرات الشعبية، التي عمّت العاصمة الجزائرية أمس، للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، ورحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأشارت صحف السبت، إلى ارتفاع وتيرة المعارك التي يخوضها الجيش الليبي ضد الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

كما لفتت الانتباه إلى تمكن الجيش المصري أمس، من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة أمنية جنوب سيناء.

وتناقلت صحف لبنان، نبأ سقوط العشرات بين قتيل وجريح، جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة كويتا، جنوب غرب باكستان.