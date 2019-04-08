أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
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أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم والتي تحمل عنوان المشاورات وتعزيز العلاقات ومناقشة أزمات المنطقة وذلك في ثانية محطات جولة الرئيس الخارجية والتي تشمل غينيا وكوت ديفوار والسنغال.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي سيعقد غدًا مباحثات قمة هي السادسة من نوعها من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

ولفتت الانتباه إلى أن الجيش الليبي أحكم الطوق على الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرته على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدنية ومطارها الدولي وواصل تقدمه على أكثر من محور ضمن العملية العسكرية " طوفان الكرامة " لتحرير العاصمة.

وتحدثت عن مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطيني قبل فوات الآوان.

وأخبرت أن البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة سيجتمع غداً لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل.

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أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين



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أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين



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