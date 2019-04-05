أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية مشاركة بلاده في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حاليًا وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا.

وسلطت الضوء على المباحثات التي سيجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته لمصر التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

وأشارت إلى القمة المصرية الأمريكية التي ستعقد بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأنبأت عن تواصل التظاهرات الشعبية في الجزائر احتجاجًا على "رموز النظام" والمطالبة بإخراجهم من المشهد السياسي وذلك في اعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ونشرت الصحف في متفرقات أخرى، إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري سيطرة قوات الجيش على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.