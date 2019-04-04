أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على أن مباحثات القمة المصرية الأمريكية التي ستعقد بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، الأسبوع المقبل في واشنطن، ستركز على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب.

وأشارت إلى أن مباحثات "السيسي وترامب "ستتناول أيضا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وبحث تطورات القضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والوضع في اليمن وليبيا والأزمة السورية، بالإضافة لاستعراض رؤية مصر وموقفها الواضح إزاء استمرار الشرعية الدولية وارتباط الجولان بسوريا وعدم جواز استيلاء إسرائيل على الجولان.

وذكرت أن الرئيس السيسي بحث أمس مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وليبيا واليمن وجهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين.

وتطرقت الصحف إلى اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرتين بدون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون من اليمن أدى سقوط شظاياهما لإصابة خمسة مدنيين بينهم طفل بجروح.

وأخبرت عن مقتل شاب فلسطيني واصابة اخر على يد مستوطنين إسرائيليين أمس بزعم محاولة أحدهما تنفيذ عملية طعن عند حاجز بيتا جنوبي مدينة نابلس.

وعرجت صحف القاهرة على تصديق الأمم المتحدة أمس على قرار يدعو لضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز والكراهية على أساس ديني ومساءلة مرتكبي هذه النوعية من الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها، وتقديمهم إلى العدالة، وذلك في مواجهة العنصرية والتمييز الديني في الغرب.