أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته أمام القمة العربية بتونس، على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات المملكة العربية السعودية، وتأكيده الحرص على الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًاً للقرارات الدولية، ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وعرجت في الإطار ذاته إلى تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني الذي سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي.

وأشارت إلى إعلان القادة العرب في بيانهم الختامي لقمة تونس رفضهم القاطع القرارات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الجولان وفلسطين، ودعوتهم إلى تعزيز العمل العربي المشترك ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية والحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة.

وسلطت صحف الاثنين الضوء على تأكيد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن بلاده ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجه للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهى الانقسام بين مؤسسات الدولة.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مواقع في قطاع غزة، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، تجديد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعوته إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه.