أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
آخر تحديث GMT00:46:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته أمام القمة العربية بتونس، على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات المملكة العربية السعودية، وتأكيده الحرص على الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًاً للقرارات الدولية، ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وعرجت في الإطار ذاته إلى تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني الذي سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي.

وأشارت إلى إعلان القادة العرب في بيانهم الختامي لقمة تونس رفضهم القاطع القرارات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الجولان وفلسطين، ودعوتهم إلى تعزيز العمل العربي المشترك ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية والحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة.

وسلطت صحف الاثنين الضوء على تأكيد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن بلاده ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجه للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهى الانقسام بين مؤسسات الدولة.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مواقع في قطاع غزة، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، تجديد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعوته إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين



أخبار ذات صلة

GMT 22:37 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

GMT 22:06 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

GMT 22:01 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

GMT 21:24 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

محكمة جنح أكتوبر تأمر بحبس الإبراشي والغيطي 6 أشهر
العرب اليوم - محكمة جنح أكتوبر تأمر بحبس الإبراشي والغيطي 6 أشهر

GMT 21:06 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أثناء فوزها بجائزة فنانة العام خلال حفلة "أن أيه أيه سي بي"

بيونسه تكشف عن ساقيها في فستان باللون الأبيض

نيويورك - مادلين سعادة

فازت المغنية الأميركية بيونسيه بجائزة فنانة العام في حفلة توزيع جوائز "أن أيه أيه سي بي" إيمدج لعام 2019، والذي فازت به للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسارت على المسرح لتسلم الجائزة بكل فخر، السبت. وكشفت بيونسيه، 37 عاما، عن جزء كبير من ساقيها في فستان ساحر باللون الأبيض على المسرح، ووصل طول الفستان إلى الأرض وكانت قصّته على شكل بدلة بأكمام طويلة يشبه السترة، وبحزام على الخصر في الفستان نفسه، وارتدت صندلا بالكعب العالي باللون الفضي. وتألقت زوجة المطرب جاي زي، بشعرها البني الطويل المجعد والذي تركته منسدلا على كتفيها، وارتدت أقراط أذن كبيرة باللون الفضي بها أحجار خضراء اللون محاطة بقطع ألماس صغيرة. اقرأ أيضا: بيونسيه تكشف عن فستان زفاف رائع ودخلت بيونسيه في منافسة مع العديد من الفنانين للحصول على هذه الجائزة، بما في ذلك نجمة فيل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:31 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

أنجلينا جولي بإطلالة أنيقة في معطف باللون البيج وسُترة سوداء
العرب اليوم - أنجلينا جولي بإطلالة أنيقة في معطف باللون البيج وسُترة سوداء

GMT 03:46 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

فندق في نيويورك يستوحي عنصرًا مُهمًّا مِن السفن السياحية
العرب اليوم - فندق في نيويورك يستوحي عنصرًا مُهمًّا مِن السفن السياحية

GMT 00:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

أمجد شمعة يُؤكد أنّ الديكور الكلاسيكي له وجود قوي لأن ثوابته عميقة
العرب اليوم - أمجد شمعة يُؤكد أنّ الديكور الكلاسيكي له وجود قوي لأن ثوابته عميقة

GMT 05:09 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

استطلاع يكشف أنّ دونالد ترامب المشكلة الأكبر التي تُواجه البلاد
العرب اليوم - استطلاع يكشف أنّ دونالد ترامب المشكلة الأكبر التي تُواجه البلاد

GMT 03:24 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

القناة الرابعة في بريطانيا تعتذر لأصحاب البشرة البيضاء
العرب اليوم - القناة الرابعة في بريطانيا تعتذر لأصحاب البشرة البيضاء

GMT 04:51 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

ريهانا أنيقة في قميص قصير مُكوَّن مِن توب وسروال
العرب اليوم - ريهانا أنيقة في قميص قصير مُكوَّن مِن توب وسروال

GMT 07:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعرف على أبرز المعالم السياحية في ولاية نيفادا الأميركية
العرب اليوم - تعرف على أبرز المعالم السياحية في ولاية نيفادا الأميركية

GMT 05:55 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

المهندس عبدالله الحسيني يُطلق مبادرة "حجر في كل بيت"
العرب اليوم - المهندس عبدالله الحسيني يُطلق مبادرة "حجر في كل بيت"

GMT 05:07 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

استطلاع رأي جديد يكشف عن انخفاض شعبية دونالد ترامب
العرب اليوم - استطلاع رأي جديد يكشف عن انخفاض شعبية دونالد ترامب

GMT 01:53 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

أستراليا بصدد إقرار تشريعات تُعاقِب على بثّ "المَشاهد المُتطرِّفة"
العرب اليوم - أستراليا بصدد إقرار تشريعات تُعاقِب على بثّ "المَشاهد المُتطرِّفة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:33 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا
العرب اليوم - مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في ألمانيا

GMT 17:29 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

كاميرات «لوميكس إس» تلتقط صوراً عالية الجودة
العرب اليوم - كاميرات «لوميكس إس» تلتقط صوراً عالية الجودة

GMT 17:27 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

وكالة ناسا تدرس "النجم الغامض" قبل "الاصطدام الكارثي"
العرب اليوم - وكالة ناسا تدرس "النجم الغامض" قبل "الاصطدام الكارثي"

GMT 13:04 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

باحثون يحذرون من تطبيقات وألعاب تضر بالهواتف الذكية
العرب اليوم - باحثون يحذرون من تطبيقات وألعاب تضر بالهواتف الذكية

GMT 02:18 2014 الخميس ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية
العرب اليوم - الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

GMT 01:25 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة
العرب اليوم - قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة

GMT 05:41 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

اللمسة العصرية تزيين غرف الطعام في الديكور الحديث لموسم 2016
العرب اليوم - اللمسة العصرية تزيين غرف الطعام في الديكور الحديث لموسم 2016

GMT 03:39 2015 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

خمسة سوريين يحاولون دخول الولايات المتحدة وسط مخاوف من "داعش"
العرب اليوم - خمسة سوريين يحاولون دخول الولايات المتحدة وسط مخاوف من "داعش"

GMT 09:43 2014 السبت ,12 تموز / يوليو

مجموعة "الراجحي" تنشئ مصنع إنتاج تمور في السودان
العرب اليوم - مجموعة "الراجحي" تنشئ مصنع إنتاج تمور في السودان

GMT 02:40 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

جولة مذهلة في جزيرة سانتوريني العالمية في اليونان
العرب اليوم - جولة مذهلة في جزيرة سانتوريني العالمية في اليونان

GMT 11:34 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل العميد السوري عصام زهر الدين جراء انفجار لغم في دير الزور
العرب اليوم - مقتل العميد السوري عصام زهر الدين جراء انفجار لغم في دير الزور

GMT 09:40 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

كوني سيدة المكان بعطر "برادا" الجديد لصيف 2017
العرب اليوم - كوني سيدة المكان بعطر "برادا" الجديد لصيف 2017

GMT 13:01 2017 الأحد ,06 آب / أغسطس

قضاء شهر العسل في أنطاليا لتبدأ حياتك بطريقة رومانسية
العرب اليوم - قضاء شهر العسل في أنطاليا لتبدأ حياتك بطريقة رومانسية

GMT 17:28 2016 الجمعة ,19 شباط / فبراير

تعرف على تشكيلة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المُنصرم
العرب اليوم - تعرف على تشكيلة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المُنصرم

GMT 17:23 2013 الأربعاء ,03 تموز / يوليو

أفضل 10 طرق مبتكرة لتحديث مطبخك القديم
العرب اليوم - أفضل 10 طرق مبتكرة لتحديث مطبخك القديم

GMT 04:01 2016 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

مقارنة بين "سيات أتيكا" ومثيلاتها من فولكس فاغن وكيا وهيونداي
العرب اليوم - مقارنة بين "سيات أتيكا" ومثيلاتها من فولكس فاغن وكيا وهيونداي

GMT 02:15 2018 الإثنين ,19 شباط / فبراير

نيرمين الفقي تكشف سبب موافقتها على "أبو العروسة"
العرب اليوم - نيرمين الفقي تكشف سبب موافقتها على "أبو العروسة"

GMT 01:27 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

دائرة الفنون العامة تقيم أكبر معرض لوحات للسجاد الإيراني في بلاد الرافدين
العرب اليوم - دائرة الفنون العامة تقيم أكبر معرض لوحات للسجاد الإيراني في بلاد الرافدين

GMT 14:35 2015 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

قطيع من سبع غزلان تتسبب في تأخير كبير للرحلات
العرب اليوم - قطيع من سبع غزلان تتسبب في تأخير كبير للرحلات

GMT 01:04 2017 الأربعاء ,19 تموز / يوليو

"حجة ملكية" لإحدى عبيد الجنس تكشف كيف يبيع "داعش" النساء
العرب اليوم - "حجة ملكية" لإحدى عبيد الجنس تكشف كيف يبيع "داعش" النساء

GMT 05:43 2016 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

سيستين ستالون تلفت الأنظار في مهرجان البندقية بفستان أزرق
العرب اليوم - سيستين ستالون تلفت الأنظار في مهرجان البندقية بفستان أزرق

GMT 06:02 2015 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

باحثون يؤكدون أنّ لون المنقار يثير اهتمام أنثى البطريق
العرب اليوم - باحثون يؤكدون أنّ لون المنقار يثير اهتمام أنثى البطريق

GMT 00:08 2017 السبت ,05 آب / أغسطس

الأمير محمد بن عبدالرحمن ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي
العرب اليوم - الأمير محمد بن عبدالرحمن ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي

GMT 05:16 2013 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

عصير سفن أب والتوت والفيمتو
العرب اليوم - عصير سفن أب والتوت والفيمتو

GMT 05:54 2016 الثلاثاء ,14 حزيران / يونيو

طريق غروسغلوكنر في النمسا تعتبر مثالًا للسيارات الرياضية وعشاق الدراجات النارية
العرب اليوم - طريق غروسغلوكنر في النمسا تعتبر مثالًا للسيارات الرياضية وعشاق الدراجات النارية

GMT 12:18 2017 الأحد ,20 آب / أغسطس

الأميركية براندي غلانفيل تخرج من برنامج "بيغ براذر"
العرب اليوم - الأميركية براندي غلانفيل تخرج من برنامج "بيغ براذر"

GMT 07:02 2016 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

الطفل "ابو البراء"الذي ظهر في فيديو لـ"داعش" حول اعدام الرهائن الأكراد هو تونسي
العرب اليوم - الطفل "ابو البراء"الذي ظهر في فيديو لـ"داعش" حول اعدام الرهائن الأكراد هو تونسي

GMT 06:30 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أنيقة خلال حفلة زفاف ميغان ماركل
العرب اليوم - دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أنيقة خلال حفلة زفاف ميغان ماركل
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab