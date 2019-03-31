أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين منها رفع الحد الأدنى للأجور.

وأبرزت القمة العربية الثلاثين التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بتونس، لبحث خطة العمل العربية لرفض الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة، وتطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا واليمن.

ونشرت في الإطار ذاته، تشديد اللجنة الرباعية المعنية بشأن ليبيا خلال اجتماعها الذي عقد على هامش القمة العربية الثلاثين بتونس، ضرورة استمرار الدعم الدولي والإقليمي للعملية السياسية والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وواكبت صحف الأحد، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 300 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 30 شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت غرب أفغانستان وتسبب في تدمير منازل واكتساح ملاجئ مؤقته كانت تؤوي أسراً نازحة.