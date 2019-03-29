أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على الأعمال الإنشائية بالمدينة.

وركزت على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم بتونس، لإقرار مشروعات قرارات الملفات السياسية المطروحة على القمة العربية، تمهيدًا لطرحها على القادة العربي في قمتهم، التي ستعقد الأحد القادم.

وأنبأت صحف الجمعة، عن المسيرة المليونية، التي سينظمها الفلسطينيون في قطاع غزة غدًا، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مسيرات العودة على طول حدود القطاع مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، حملت إسرائيل مسؤولية مقتل 40 طفلًا فلسطينيًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، في التظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل.

ونشرت الصحف، تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حتمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتحدثت عن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال شرق مدينة حلب السورية، مستهدفة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى مقتل وإصابة 27 شخصًا، في انفجار سيارة ملغومة، بالعاصمة الصومالية مقديشيو.