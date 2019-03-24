أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاته أمس، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن المواجهة الشاملة هي السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب، ودعوته العالم لوضع آلية لوقف انتقال الإرهابيين الأجانب.

واهتمت بالمباحثات التي عقدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس، ونظيره العراقي, بشأن التعاون الثنائي في مجال نقل الخبرات التكنولوجية، وتطوير المنظومة التعليمية لاسيما فيما يتعلق بالجامعات والبحث العلمي.

وتابعت صحف الأحد، الاجتماع السداسي الذي عُقد بالقاهرة أمس، بين وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، للتحضير للقمة الثلاثية التي تعقد اليوم، بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، لبحث تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الثلاث، ودفع مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشارت إلى أن الشرطة النيوزيلندية فتحت تحقيقًا أمس في تهديدات بقتل رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بعد 8 أيام من الهجوم الإرهابي الذي نفذه يميني متطرف على مسجدين أسفر عن مقتل 50 شخصًا.

ولفتت الانتباه إلى تبني مجلس حقوق الإنسان الدولي قرارًا يؤكد تبعية هضبة الجولان المحتلة لسوريا، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي لها.

وأخبرت عن انضمام الجيش الفرنسي إلى الشرطة لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء".

وسلّطت الضوء على التظاهرات شارك فيها مئات الآلاف في لندن، للمطالبة بإجراء استفتاءٍ ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريسكت".

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم لحركة الشباب على مبنى حكومي بالعاصمة الصومالية مقديشيو.