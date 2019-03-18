اهتمامات الصحف المصرية الصادره الاثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على ختام أعمال ملتقي الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان، بمشاركة عدد من المسؤولين المصريين والعرب والأفارقة، ونحو 1500 شاب عربي وإفريقي.

وسلطت في الإطار ذاته، الضوء على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشباب العربي والإفريقي، إلى ضرورة الحفاظ على بلدانهم وأوطانهم، وإعلانه إنشاء آلية عربية إفريقية، لمكافحة الإرهاب.

وواكبت صحف الاثنين، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية قرى وبلدات وعدة شوارع شمال مستوطنة سلفيت.

ونشرت دعوة جامعة الدول العربية إلى تحرك إقليمي ودولي، لمطالبة إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، ومساءلة المسؤولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية.

ونوهت بتحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، التي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.

وعرجت على الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى مواصلة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خرق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بمحافظة الحديدة من خلال قصف جنوب المنطقة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن المظاهرات المتواصلة في جميع أنحاء الجزائر، احتجاجًا على قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبقاء في الحكم.