انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان

انطلقت في أسوان فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، مساء اليوم، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي.

ووصلت الوفود المشاركة في الملتقى إلى مدينة أسوان من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وسط حضور لوسائل الإعلام الدولية، باعتباره الحدث الأهم الذي يجمع بين المنطقتين الإفريقية والعربية.