اهتمامات الصحف المصرية الصادره الثلاثاء

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية في القاعدة الجو بحرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، ومطار برنيس المدني جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى اقتحام عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي واصلت فرض التقييد على دخول الفلسطينيين.

وتابعت إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أن بلاده ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار.

ولفتت الانتباه إلى نفي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أمس، نية الجيش الأمريكي، خطة إبقاء ألف جندي بسوريا.

كما نشرت صحف مصر، في متفرقات أخرى، نبأ مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٩ آخرين أمس، في حادث إطلاق نار على ركاب أحد قطارات مترو الضواحي بمدينة أوتريخت الهولندية.