أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد مصر والأردن والعراق، أهمية تعزيز التنسيق بينها، لتطوير التعاون في مختلف المجالات، في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي.

وأوضحت الصحف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، جددوا العزم خلال قمتهم الثلاثية بالقاهرة أمس على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية، واستكمال المعركة الشاملة على جميع صور الإرهاب، كذلك مواجهة من يدعمه بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية له.

وسلطت الضوء على أن كبار المسؤولين العرب سيبحثون خلال اجتماعهم غدا بتونس التفصيلات النهائية لبنود جدول أعمال القمة العربية، الذي سيعرض على وزراء الخارجية العرب يوم الجمعة المقبل.

ولفتت الانتباه إلى انتقاد السلطة الفلسطينية بشدة توجه رومانيا وهندوراس لنقل سفارتيهما لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، عملية لتدمير موقعين عسكريين يخزن فيهما الحوثيون الطائرات دون طيار لاستخدامها في عملياتهم.

وتحدثت صحف القاهرة عن تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم بعد محاصرتهم في قضاء سنجار غربي مركز نينوى شمال العراق وذلك بعد ساعات من إعلان العراق القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأخبرت صحف أن 11 وزير كبيرا بحكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اتفقوا على أنه يتعين على "ماي" " التنحي " محذرين أنها أصبحت شخصية ضارة واستبدالها برئيس حكومة «مؤقت» لاستكمال مسيرة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.