أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في تونس أمس، لافتة إلى مشروعات القرارات التي سيناقشها القادة والزعماء العرب، في قمتهم الـ 30، التي تعقد غدًا الأحد.

وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي محمد على الحكيم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.

ونشرت صحف السبت، دعوة جامعة الدول العربية، في الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تأمين حماية دولية للفلسطينيين في وطنهم، وتمكينه من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وعرجت على إدانة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة.

وأشارت إلى الزيارة التي سيجريها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية، في منتصف الشهر المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأنبأت صحف مصر، عن تبني مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا وأقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع، حول مكافحة تمويل الإرهاب.