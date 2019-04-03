أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأريعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال لقائه أمس مع شيخ الأزه، عن تضامنه مع المسلمين في هذه الأوقات المضطربة، وتأكيده على سماحة الإسلام وأنه دين محبة وعطف وإحسان.

وسلطت الضوء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة ترشيد المصروفات العامة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، ودعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها من أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

واهتمت صحف مصر اليوم بفوز المعارضة التركية بالمدن الكبيرة خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأول ،كما تناولت إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه، وإخطاره رسمياً رئيس المجلس الدستوري الجزائري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية ابتداء من اليوم.

وتحدثت صحف الأربعاء في متفرقات أخرى عن استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية، وإعلان التقرير السنوي حول أزمة الغذاء العالمى عن معاناة نحو 113 مليون شخص من الجوع حول العالم خلال العام الماضي.