أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الخارجية بزيارة إلى كوت ديفوار يبحث خلالها اليوم قضايا القارة السمراء والغرب الأفريقي مع الرئيس الحسن واتارا ، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .

وأشارت الصحف إلى أن زيارة الرئيس السيسي الناجحة لواشنطن ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حققت أهدافها في التأكيد على أن تسوية أزمات المنطقة لابد أن تتم عن طريق الحلول السياسية، وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية، وتعزيز التعاون لمواجهة التنظيمات الإرهابية على العالم وتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.

وذكرت أن الأمم المتحدة قررت إرجاء الملتقى الوطني بين الأطراف الليبيين الذى كان مرتقبًا عقدة خلال أيام إلى أجل غير مسمي بسبب المعارك جنوب طرابلس.

وأشارت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يتجهون إلى منح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى أكثر مما طمحت إليه، وذلك بتمديد مرحلة التفاوض بين الجانبين حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى مارس 2020.

وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات متفرقة منها مطالبة الرئيس التركي أردوغان بإلغاء انتخابات إسطنبول وانطلاق الانتخابات البرلمانية في الهند .