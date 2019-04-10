أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بمباحثات القمة التي جرت أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي خلال المباحثات، أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إدراكًا عميقًا لحقيقة أن ضعف مؤسسات الدولة الوطنية، الذي لا يصب إلا في مصلحة انتشار الإرهاب وتمدد نفوذه.

وأشارت صحف الأربعاء إلى تشديد الرئيس المصري على أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت: إذا كانت مصر حريصة، على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فإن مصر في الوقت نفسه تتطلع لأن يراعى أي تحرك أمريكي في قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محددات الأمن القومي العربي، والعوامل التي تحقق سلاما دائما وعادلاً في المنطقة.

وتحدثت عن مواصلة الجيش الوطني الليبي عملية معركة "طوفان الكرامة" الهادفة إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد المليشيات الإرهابية.

وأخبرت الصحف، أن آلاف المتظاهرين السودانيين واصلوا اعتصامهم أمس لليوم الرابع على التوالي، خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بعد إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع من قوات الأمن في محاولة لتفريق المتظاهرين.