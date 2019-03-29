أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بزيارة قائد عام الجيش المشيرخليفه حفترإلى المملكة ولقاؤه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتم استعراض تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وفدًا من أعضاء مجلس النواب بلغ عددهم 50 نائبًا ،وتم إستعراض آخر المستجدات على الصعيد المحلي، مؤكدًا رؤيته التي تشمل مدنية الدولة، وتوحيد المؤسسات السيادية والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.

وألقت الضوء على الاستعدادات الجارية لبدء الاجتماعات الرئيسية للقمة العربية حيث يجتمع وزراء الخارجية للدول العربية اليوم بمشاركة وزير الخارجية محمد سياله لمناقشة القضايا العربية والإقليمية المطروحة، وسيكون الملف الليبيى ضمن أولويات قضايا القمة .

وأوردت صحف ليبيا تصريحات المبعوث الأممى غسان سلامه ، وتأكيده أن حوالي 83% من الليبيين» يريدون إجراء انتخابات للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد لكن «الطبقة السياسية لا تريدها»، مؤكدا أن «مشكلة شرعية الدولة في ليبيا لن يحلها إلا الإرادة الشعبية وليست قوى خارجية.

وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، معتبرا أن الوضع في ليبيا صعب ، مؤكدا أن تونس ضد التدخل الخارجي في ليبيا.