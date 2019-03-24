أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود فياتشينزو تاليفري، حيث بحث الطرفان مستجدات الوضع السياسي وعلاقات التعاون بين حكومة الوفاق ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نظيره في مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى لقاء لجنتي الحوار في المجلسين لوضع الصيغة النهائية لما تم الاتفاق عليه في السابق، حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحف قرار وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ، لمديريات الأمن بإيقاف منح تراخيص تنظيم المظاهرات والاعتصامات مؤقتًا إلى حين التأكد من توفر الظروف الأمنية المناسبة.

وحذرت صحف ليبيا من عدم مشاركة كافة أطراف الأزمة في ملتقى غدامس الجامع ، موضحة أن غياب أي طرف من الفاعلين سوف يفقد الملتقى شرعيته.