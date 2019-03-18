اهتمامات الصحف الليبية الصادره الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات الناطق باسم الخارجية الليبية، أحمد الأربد، ونفيه وجود ضحايا ليبيين بين قتلى وجرحى الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا، الجمعة، مسجدين في نيوزيلندان، وإيضاحه أن الخارجية قامت بالتواصل مع الجالية الليبية المقيمة ب نيوزيلندا عبر سفارتها في أستراليا، وتبين أنهم جميعًا بخير وسلام.

وأشارت صحف الاثنين، إلى زيارة رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، لعاصمة الروسية موسكو، لعقد مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.

ونوهت بمساعي وزارة الصحة لحكومة الوفاق، لإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا، والإعداد لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الليبية الطبية والمساعدة من خلال التعاون مع وزارة الصحة الروسية ولنقل التقنيية الروسية في مجال الصحة إلى المستشفيات كافة، في إطار نقل وتوطين الخدمات الطيبة في البلاد.

ونقلت صحف ليبيا، تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، ومطالبته بوضع خطة أمنية واضحة، لضمان عمل الشركة المنفذة للقطاع الأول من مشروع (طريق البديل) الساحلي، الذي يمتد من أمساعد حتى المرج شرق البلاد.