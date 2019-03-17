كشفت القناة الثالثة عشرة الاسرائيلية، أن الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت الذي قتل 51 من المصلين المسلمين في مذبحة المساجد في كرايست تشيرش النيوزيلندية، يوم الجمعة الماضي، زار الدولة العبرية قبل عامين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير وفقًا لما ورد بالقناة العبرية "إن تارانت دخل "إسرائيل" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بجواز سفره الأسترالي"، وحصل على تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر في مطار بن غوريون ومكث في "إسرائيل" لمدة تسعة أيام".

ويُذكر أن محكمة نيوزيلندية قررت حبس الإرهابي الأسترالي تارانت، على خلفية المجزرة، فيما اتخذت السلطات تدابير أمنية مشددة، وقررت المحكمة حبس تارانت، الذي لم يتقدم بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، حتى 5 أبريل / نيسان المقبل، على خلفية تحقيقات القضية.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية الجمعة، هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلف 49 قتيلًا.

فيما أعلنت شرطة نيوزيلندا احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبها بتورطهم في تنفيذ الهجوم.