أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد حدوث تهديدات إرهابية عبر الرسائل المفخخة و التحذيرات الغربية للرعايا الأجانب بعدم السفر و مطالبة الموجودين بالمغادرة، موضحة الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها وزارة الداخلية منذ ذلك الإعلان حول كافة المصالح الحيوية في أنحاء العاصمة من أجل طمأنة الأهالي والمقيمين.

و أشارت إلى كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بأن المجلس يسعى بقوة لمحاولة فرض السلام في ليبيا وإنهاء أي شكل من أشكال الحروب.

و نقلت إشادة مبعوث جامعة الدول العربية صلاح الجمالي بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، موضحًا أن لديه نظرة واقعية للأوضاع وأمل كبير بعودة السلام، مشيرًا إلى أن اللجنة الرباعية من أجل ليبيا سوف تعقد على هامش اجتماعات وزراء خارجية القمة العربية بتونس السبت القادم .

و عرجت صحف ليبيا على نفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إصدار أي لائحة بأسماء المشاركين في الملتقى الوطني الليبي المقرر تنظيمه في مدينة غدامس غرب البلاد منتصف الشهر المقبل، محذرة مما وصفته بمحاولات التضليل والتشويش.