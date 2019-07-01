اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم اتساع دائرة المطالبين بالحوار بين ممثلي الحراك الشعبي والمعارضة مع الحكومة، من أجل الخروج من الأزمة، وسط ترحيب فعاليات المجتمع المدني بمنتدى الحوار الوطني المقرر في السادس يوليو الجاري.

وتابعت تطورات الوضع في ليبيا مشيرة إلى تصعيد في اللهجة بين فرقاء الأزمة في ليبيا، بعد اتهام قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتركيا بدعم حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والعتاد العسكري.

وأشارت إلى خروج مئات الآلاف من السوادنيين في مواكب باتجاه العاصمة الخرطوم لتأكيد مطالبهم في نقل السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى حكومة مدنية وفقا لمبادرتي الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.

دوليا، تناقلت صحف الجزائر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكورتين، واصفة إياه بـ"الحدث التاريخي".