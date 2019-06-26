اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تثمّين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني .

وسلطت الصحف الضوء على انطلاق أعمال ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في المنامة،حيث أكد جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، في كلمته الافتتاحية للورشة، "جئنا لوضع خطة مشتركة ينتج عنها السلام، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب وأمريكا لم يتخلوا عن الشعب الفلسطيني".

وأولت اهتماما بأقوال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن مخرجات الدول المانحة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في نيويورك، لها أهميتها وانعكاساتها على استمرارية ومستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لجموع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوردت الصحف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، إلى مواصلة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك خلال مؤتمرٍ للمانحين أتاح جمع أكثر من 110 ملايين دولار للوكالة.