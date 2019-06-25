اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، على حق الأسرى الفلسطينيين في المعاملة الإنسانية وتجريم المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحق أكثر من (5700 أسير وأسيرة)، لا زالوا يعانون أوضاعاً مأساوية لتعمد إدارة السجون وبقرارات سياسية وعسكرية تطبيق أبشع أنواع التعذيب بحقهم.

وأوردت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن تمسك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأغوار وإعلان رفضه الانسحاب منها دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي".

وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.