اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إيداع المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار في حساب بنك السودان المركزي، ضمن حزمة المساعدات المشتركة من المملكة ودولة الإمارات.

وأشارت إلى عقد اجتماع للآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية والسودان لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية.

وسلطت الضوء على اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرئيل المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة مجموعة من المستوطنين أدت طقوسًا تلمودية علنية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ولفتت الانتباه إلى تحرير قوات المقاومة المشتركة مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية غربي مديرية – قعطبة- شمال غرب محافظة الضالع على الحدود مع محافظة إب.

وعرجت على إصابة 17 شخصًا على الأقل بينهم سياح من جنوب أفريقيا ومصريون في انفجار استهدف أمس حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات في القاهرة.

وتطرقت صحف السودان إلى تظاهر آلاف الأشخاص في كثير من المدن الألمانية لصالح الوحدة الأوروبية وضد القومية قبل أسبوع واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي.