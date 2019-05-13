اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.

وتابعت تطورات الهجوم الذي شنه مسلحون على فندق في مدينة جوادر جنوب غربي باكستان، حيث تمكنت قوات الأمن من القضاء على المسلحين الثلاثة بعد عملية تطهير استمرت عدة ساعات وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي اعتبر الهجوم على الفندق في جوادر هجوما ًعلى سيادة باكستان ومحاولة من أعدائها لتقويض المشاريع الاقتصادية والازدهار الذي تشهده البلاد.

وتطرقت إلى إعلان البنك المركزي الباكستاني عن ارتفاع حجم الصادرات الباكستانية إلى الصين بنسبة 3.93% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.

وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء مقتل 24 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان بغارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في أقاليم باكتيكا وغزني وهيرات شرق ووسط وشمال أفغانستان.

كما تابعت صحف باكستان سير عملية الانتخابات العامة في الهند، والتي تجرى على سبع مراحل.