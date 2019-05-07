اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في هيكل حكومته لتحسين أداءها، بما في ذلك التعيينات الجديدة في المؤسسات المالية الوطنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأشارت الصحف إلى تأكيد باكستان حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوزباكستان.

وأخبرت عن موافقة الصين على فتح أسواقها أمام المنتجات الباكستانية لتعزيز عملية التبادل التجاري.

وعرجت على تشديد السلطات الباكستانية إجراءات الرقابة في الأسواق للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وتطرقت إلى تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن باكستان لديها إمكانات كبيرة لزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وتناقلت أنباء مقتل 25 جندياً أفغانياً في هجوم لطالبان استهدف موقعاً عسكرياً بولاية فراه غربي أفغانستان قرب الحدود مع إيران.

وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي أنباء بدء المرحلة الخامسة من الانتخابات الهندية المتعددة المراحل.