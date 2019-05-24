اهتمامات الصحف السودانية الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اتفاق، الخرطوم وجوبا على استمرار كافة اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين البلدين، وأمنتا على سبل تعزيزها.

وأشارت إلى كسر قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية، أمس، هجوماً كبيراً لميليشيات الحوثي الانقلابية على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وركزت على تاكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وأنها دوماً على رأس الأولويات الأردنية.

ولفتت الانتباه إلى خلو معظم شوارع القاهرة والمدن المصرية أمس، من المارة فيما توقفت الامتحانات في المدارس الثانوية، وأغلقت كافة المدارس أبوابها، وعدد كبير من الشركات بسبب موجة حر شديدة وصلت معها درجات الحرارة إلى 45 دوجة مئوية.

ونقلت صحف السودان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس ، إن الولايات المتحدة لديها تقاريرعدة تشير إلى التعرض لأسلحة كيماوية في هجوم شنته قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا، لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة.