اهتمامات الصحف الفلسطينية الخميس



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد موسى أبو ميالة من مخيم شعفاط بالقدس، متأثرًا بجروح أصيب بها إثر اعتداء "مستعربين" عليه في اليوم الأول من الشهر الجاري.

وسلطت صحف الخميس الضوء على تأكيدات البرلمان العربي ضرورة دعم رؤية الرئيس محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية، تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وأولت اهتمامًا بدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رومانيا والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس.

وتحدثت صحف فلسطين، عن اتهام مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، التي يرأسها الرئيس محمود عباس، بتخريب فرصة التعايش.