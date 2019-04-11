أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، المبعوث الأممى غسان سلامة، وتمت مناقشة الوضع الأمني، والجهود الدولية المبذولة لإنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس، وجدد سلامه إدانته والمنظمة الدولية للهجوم على المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت الصحف إلى الإشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور فى ضواحى العاصمة ، مبينة سيطرة قوات الجيش على معسكر اليرموك، وكشفت إسقاط طائرة عسكرية لقوات حكومة الوفاق ، ومبينة مواصلة نزوح عشرات المئات من سكان مناطق جنوب العاصمة من مساكنهم جراء شدة القصف العشوائى من كلا الطرفين معرضين حياة المواطنيين للخطر.

وبينت الإتصال الهاتفى الذى تلقاه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، معبرا عن رفض بلاده القاطع» للعملية العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش التابعة للقيادة العامة للمشير خليفة حفتر في طرابلس، مؤكدًا أنها تزعزع الاستقرار وتهدد حياة المدنيين.

وتطرقت الصحف إلى تأكيد الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، توافق الموقف الأوروبي على ضرورة وقف خليفة حفتر لعملياته العسكرية في طرابلس فورًا، والعودة إلى المفاوضات، مؤكدة دعم لاتحاد لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

ونقلت الصحف تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، موضحا إن ناتو يشعر بقلق عميق» من تصاعد العنف في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف القتال مع احتدام المواجهات في طرابلس، مطالبا الأطراف الليبية بـ«دعم جهود الأمم المتحدة لإرساء هدنة.

وعرجت الصحف على تصرحات المبعوث الآممى غسان سلامه خلال لقاؤه مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ،مؤكدا إن البعثة الأممية باقية في ليبيا لـ«دعم الليبيين بكل السبل الممكنة في هذه الأوقات العصيبة،وانه تم بحث تطورات الأحداث والجوانب الأمنية والإنسانية، في إطار التوترات الأمنية.