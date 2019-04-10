أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إن عملية (بركان الغضب) ستستمر حتى تحقق نتائجها والعودة لمسار الحوار لبناء الدولة المدنية،مضيفا خلال لقائه رؤساء بلديات المنطقة الغربية، وحتى يعود المسار الديمقراطي، ومسار التوافق ليتحاور الليبيون بالأفكار وليس بالبنادق لوضع الأساس للدولة المدنية .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة إنّ قوات الجيش سيطرت على كل من المطار بالكامل والطويشة بالكامل واللواء الرابع بالكامل وأغلب عين زارة والسواني بالكامل، وسجن الرويمى ، وسط نزوح اكثر من 3400 شخص من مناطق الاشتبكات ووقوع عشرات القتلى والجرحى من كلال الجانبين فى كافة الجبهات .

وسلطت الصحف الضوء على دعوة ألمانيا الرئيس الدوري لمجلس الأمن، المجلس إلى عقد اجتماع آخر الأربعاء، لمناقشة التطورات الجارية في ليبيا، وفق ماأعلنه السفير الألمانى أوليفر أوفتشا موضحا بالنظر إلى الوضع الصعب في ليبيا، فإن الرئاسة الألمانية لمجلس الأمن دعت لعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن. من أجل وقف التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي.

وتطرقت الصحف إلى تحذّير وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أطراف النزاع في ليبيا من اللجوء إلى القوة لمعالجة الخلافات، مشددًا على أهمية المؤتمر الوطني الجامع كمرحلة أساسية في طريق الحل، مؤكدا ضرورة توفير الظروف المناسبة لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع، باعتباره مرحلة أساسية على طريق التوصل إلى حل سلمي.

ونوهت الصحف إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قائد الجيش خليفة حفتر إلى العودة للمفاوضات للتمكن من الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، وقال نحث الجنرال حفتر على التنحي، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وعرجت الصحف لتلميح المبعوث الأممى في ليبيا غسان سلامة، بتأجيل الملتقى الوطني المزمع عقده منتصف الشهر الجاري بسبب العملية العسكرية الدائرة في ضواحي طرابلس، موضحا إنه لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تضرَب والغارات تُشَنّ، دون التأكد من تمكن كل الذين أبدوا الاستعداد للاستجابة لهذا الواجب الوطني التاريخي من عموم مناطق البلاد.