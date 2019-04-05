أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة إعلان الجيش بقيادة المشير حفتر عملية عسكرية تجاة العاصمة طرابلس من أجل تحريرها من الجماعات الإرهابية.

وركزت على مطالبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في رسالة إلى رئيس الأركان العامة والأجهزة العسكرية بإعلان حالة النفير العام ، بـ«اتخاذ الإجراءات العاجلة بتكليف رئاسة أركان القوات الجوية بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية فى إشارة إلى عمليات الجيش تجاة العاصمة.

ونقلت تصريحات أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي بطرابلس أنطونيو غوتيريش، معبرا عن قلقه إيزاء التصعيد العسكرى لن يكون هناك مؤتمر وطني جامع في ظل هذه الظروف»، في إشارة إلى التحركات العسكرية وخطر وقوع مواجهات في ليبيا.

وعرجت الصحف على بيان دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا عن قلقها البالغ بشأن القتال قرب مدينة غريان الليبية ، وحثت هذه الدول جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور الذي يحدث قرب العاصمة ، كما بينت قلق الإتحاد الأوربي العميق إزاء التحشيدات العسكرية الجارية في ليبيا والخطاب التصعيدي الذي قد يؤدي بشكل خطير إلى مواجهة

لا يمكن السيطرة عليها.