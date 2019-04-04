أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

سلطت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصاعد الأوضاع الأمنية فى المنطقة الغربية، موضحة إعلان المجلس الرئاسي إستنكاره التصعيد العسكري من قبل بعض الأطراف وإعلانها التوجه نحو طرابلس، ويعلن النفير العام ضد أي تهديدات تستهدف زعزعة أمن المنطقة، متابعا لقد التزمنا بضبط النفس في السابق تجاه افتعال متعمد للازمات، مؤكدا بأن لا حل عسكري للأزمة.

وأشارت الصحف إلى تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية تتقدم نحو الهدف بقوة نظامية خالصة، تتكون من فرقتين عسكريتين والوحدات الداعمة لها، وذلك في سياق حديثه عن التحرك تجاه المنطقة الغربية.

ونوهت الصحف زيارة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز،غدامس ولقاؤها ممثلين لمناقشة الاستعدادات الجارية للملتقى الوطني الذي ستستضيفه المدينة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، مبدية امتنان بعثة الأمم المتحدة للدعم الاستثنائي الذي تلقته من السلطات المحلية.

وتطرقت الصحف إلى إعلان المفوضية الأوروبية ، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 6 ملايين يورو لعام 2019 إلى ليبيا، موضحة المفوضية وقوف الاتحاد الأوروبي مع الشعب الليبي الذي يعاني لسنوات بسبب الصراع وعدم الاستقرار»، مؤكدًا أن المساعدات الإنسية لليبيين المحتاجين ستمكنهم من الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والتعليم.

وعرجت الصحف عل تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فور وصوله إلى ليبيا، التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي، هدفنا بسيط ويتمثل أولا في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي إلى ظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا. من المهم أن تتوحد المؤسسات الليبية.