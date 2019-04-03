أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأريعاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالحراك السياسي المحلي والدولي من أجل عقد الملتقى الجامع تحت رعاية الأمم المتحدة والذي سيكون بمدينة غدامس خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل الحالي من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة وسط تفاؤل من كافة الأطراف المحلية والدولية.

وأشارت الصحف إلى بيان مجلس النواب، ومطالبته المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض مشروع قرار يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

ونوهت إلى مطالبه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الاتحاد الأفريقي إلى توسيع التعاون المشترك وإعطاء دور أكبر للملف الليبي والضغط على الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي وذلك خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي ، وتم مناقشة المستجدات السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة ومؤتمر المصالحة.

كما تطرقت إلى زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي إلى مدينة بنغازى ولقائه مع قائد عام الجيش المشير خليفه حفتر، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى ، وذلك لبحث سير العملية السياسية في ليبيا، والاستعدادات لمؤتمر أديس أبابا للمصالحة في ليبيا خلال يوليو القادم .

وأخبرت الصحف عن لقاء وزير الداخلية فتحى باشا آغا مع السفير الايطالى جوزيبي غريمالدي، وتمت مناقشة التعاون المستمر بين البلدين في عدة مجالات من أهمها المجال الأمني ودعم وتدريب الكوادر الشرطية الليبية بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.