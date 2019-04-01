أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس، وتأكيد المملكة الحرص على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها.

وأشارت إلى كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أمام القمة العربية بتونس،التي بينت أن حل الأزمة في ليبيا لا يأتي بتقاسم السلطة أو إقصاء أحد الأطراف، مضيفاً أنه لن نتنازل عن الحلول السلمية للوصول إلى دولة مدنية، مشيرًا إلى أن عسكرة الدولة خط أحمر لن نسمح به.

ونوهت الصحف إلى تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ،وإعلانه أن ليبيا ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة في البلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة.

وعرجت على كلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية بتونس التي أوضح فيها أن عناصر التسوية السياسية في ليبيا قائمة، لكنه طالب بإرادة سياسية لتنفيذها، داعياً المجتمع الدولي إلى وقفة حازمة ضد القوى التي تعمل على تهريب السلاح إلى ليبيا.

وتابعت الصحف تشديد البيان الختامي لقمة تونس،على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وتأييد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقًا لاتفاق الصخيرات، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.