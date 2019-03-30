أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير خارجية السعودية الدكتور إبراهيم العساف، وبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع المبعوث الأممي غسان سلامه ،مبينة أن سلامة أكد خلال اللقاء على أن المؤتمر الوطني الجامع سيتم كما حدد له في مدينة غدامس خلال الفترة 14 و15 و16 من شهر أبريل المقبل، وأنه سيسهم في المضي قدمًا في الحل السياسي لحل الأزمة الليبية.

وتطرقت إلى مطالبة 46 عضو بمجلس النواب، النائب العام بفتح تحقيق حول تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بـ«فساد الطبقة السياسية في ليبيا، كما طالبوا النائب العام أن يطلب من المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة بتقديم أدلته على ما ورد في تصريحاته المذكورة.

ونقلت تأكيد المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية السفير صلاح الدين الجمالي أن الملف الليبي سيحضر بقوة وسيحظى بعناية خاصة خلال أعمال الدورة الثلاثين العادية للقمة العربية، وأن مخرجات القمة العرببة ستعطي دافعًا كبيرًا لمسار تسوية الأزمة الليبية.

وعرجت الصحف الليبية على كلمة وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب،ودعوته إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم ، موضحًا أن بلاده ماضية بالتنسيق مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل ليبي - ليبي للأزمة.