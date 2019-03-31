أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى العاصمة التونسية للمشاركة في القمة العربية في دورتها الثلاثين، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، موضحة لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ،و بحثا التعاون بين تونس وليبيا و الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأشارت إلى تأكيد فايز السراج خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للقيادة و الأركان بطرابلس:" إن حماية الوطن و الدفاع عن استقلاله و وحدته و سلامة أراضيه و كرامة مواطنيه، هي واجب مقدس للقوات المسلحة، ومن الواجب أن نوفر لها كل أسباب الاقتدار و مقومات القوة و الردع".

وبينت إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ارتياحها لأن عملية الاقتراع تجري بسلام في تسع بلديات، وتُعد إشارة قوية بالتزام الليبيين بانتخاب مجالسهم المحلية بطريقة ديمقراطية، وتتطلع إلى العمل مع المجالس المنتخبة.

وسلطت الضوء على مطالبة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، من وزراء الخارجية العرب أن «تتحد كلمتهم» حول دعم عملية التسوية التي يقوم بها بين الأطراف الليبية بصورة جماعية موحدة بـ بحيث لا يعطى أي طرف ليبي أي عذر بأن العرب منقسمون كي لا يتأخروا في عملية التسوية السياسية.

ونقلت صحف ليبيا إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الملتقى الوطني الليبي سينعقد يومي 14 و 16 أبريل المقبل، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي للجنة الرباعية حول ليبيا ، أن اجتماع ممثلي اللجنة أكد ضرورة مواصلة التنسيق و تبادل المعلومات، و مؤكدًا أن ممثلي اللجنة يأملون في نجاح العملية السياسية في بناء الدولة الليبية و إعادة الاستقرار للبلاد.