اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموجة الأمطار العاصفية والثلوج الكثيفة التي هطلت على عدة محافظات مغربية، وخلفت العديد من الأضرار على البنى التحتية.

وتطرقت إلى تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس وسيطرته على عدة مواقع حيوية في محاولة للقضاء على الميليشيا المسلحة.

وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في لبنان على ضوء استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي عدد من الشخصيات السياسية، مشيرةً إلى المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة واحتواء الأزمة في البلاد.

وعرجت صحف المغرب على استمرار موجة الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في ظل إصرار الحكومة على تمرير هذا الإصلاح.

وأوردت خبر صدور حكم الإعدام في حق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في قضية اتهامه بالخيانة العظمى، مبرزةً أن الجيش الباكستاني عبر عن ألمه وحزنه لصدور هذا الحكم.