أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالاجتماع المقرر غدًا للبرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا للدولة، خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، المستقيل.

وأبرزت صحف الاثنين، أهمية الزيارة التي سيقوم بها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران غرب البلاد، للإشراف على مناورات بالذخيرة الحية، لافتة إلى أن قايد صالح، سيوجه خطابًا للشعب الجزائري بالمناسبة.

وتابعت التطورات العسكرية في ليبيا، متحدثة عن تدفق مئات الليبيين الفارين من مناطق القتال حول العاصمة طرابلس، بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتطرقت صحف الجزائر، إلى الوضع في السودان، مشيرة إلى تواصل اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، ومطالبتهم بالتغيير والإصلاح.