أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على المسيرات المليونية للجمعة السابعة، مشيرة إلى أنها ستكون مسيرات للمطالبة برحيل جميع بقايا الفريق الذي عمل مع الرئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة من 1999 وإلى غاية 2019.

وأشارت إلى أن البرلمان سيجتمع بغرفتيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لافتة إلى توقعات بانسحاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري المقربين من الرئيس بوتفليقة.

وأخبرت عن ترشيح كل من وزير الخارجية الأسبق احمد طالب الإبراهيمي لقيادة هيئة رئاسية خلال الفترة الانتقالية ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور لرئاسة الحكومة الجديدة، لتحضير انتخابات رئاسية جديدة في غضون 6 أشهر.

دوليا، رصدت صحف الجزائر تحركات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مضيفة أنه أصدر أوامره لقواته بالتقدم نحو العاصمة الليبية طرابلس مقابل إعلان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج حالة الاستنفار القصوى.